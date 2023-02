(Di lunedì 27 febbraio 2023) "Insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visti arrivare. Il popolo democratico è vivo, c'è. Ed è pronto a rialzarsi". Ellyesulta e si prende il Pd. Stefano Bonaccini ha appena ammesso la sconfitto nelle primarie e fatto gli auguri alla nuova segretaria che nel comitato scattano i festeggiamenti e il canto di "Bella ciao": "È il nostro tempo, il popolo democratico ha risposto alla nostra chiamata, ora lavoreremo per non tradire questa fiducia", dicecome riporta la Stampa, c'è l'impegno a "cambiare davvero" ossia "contrastare le disuguaglianze, creare lavoro dignitoso, con il salario minimo, tutelare la sanità pubblica, affrontare l'emergenza climatica". Poi il messaggio al: "Da oggiun belper Giorgia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Pd, #Schlein si sente l'anti-#Meloni: 'Saremo un bel problema per il governo' - BBrizzolato : @targettopoli Analizzando il risultato forse dovrebbero essere tutti contenti nel centro sx. La Schlein richiamerà… - DisobbedireOra : @dottorbarbieri @giulianol È la nuova segretaria…ehm…la nuova segretario…no…i nuovi segretari…neanche…ma la Schlein… - CiaChiu : @GregorioScorti1 Quale sinistra avrebbe perso? #bonaccini sarebbe di sinistra? Come #renzi? Santa pace! Un po’ di s… - CertiGiorni : @CerasiGia @spighissimo Schlein e Conte uguali, grande Si sente la cultura politica a profusione, eh? -

C'è un paradosso:viene generalmente percepita come il 'nuovo' che può disincagliare il PD dalle secche in cui si è impantanato. Forse sì, è quell'aria nuova di cui sibisogno . E' ...A chi le chiede cosa sidi dire ai giovani che ogni giorno si mobilitano per migliorare il loro futuro,risponde: "Non aspettiamoci che altri ci lascino spazio o posto, perché non ...

Primarie Pd, lettera di un 18enne a Schlein: Ti voto perché quando ... Fanpage.it

"Saremo un problema per Meloni". Schlein si presenta come l'anti-Giorgia. E già guarda a Conte L'HuffPost

Primarie Pd, i sondaggi evidenziano il testa a testa tra Bonaccini e ... LA NOTIZIA

Pd, Schlein si sente l'anti-Meloni: "Saremo un bel problema per il governo" Il Tempo

Elly Schlein: «La politica impari dalle nuove generazioni» - Zeta Zeta Luiss

Elly Schlein vince le primarie Pd e diventa il nuovo segretario del Partito Democratico. Un milione di persone si sono recate ai gazebo e fatto una scelta molto netta. Sconfitto l'altro candidato Stef ...Daniele Nucera si è spento ieri nel seggio calabrese. L’ex segretario del partito: «Ci stringiamo intorno alla famiglia» ...