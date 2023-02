Schlein si prende il Pd, battuto Bonaccini. I dem svoltano a sinistra (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quando è stato scrutinato l'80% dei seggi delle primarie del Pd, Stefano Bonaccini, dato al 46,2%, si è complimentato con Elly Schlein (53,8%): è lei la nuova segretaria del Partito democratico. "È stata più capace di me a dare il senso del rinnovamento" ha detto il favorito della vigilia. Il Comitato Schlein ha accolto con un lungo applauso i primi dati ufficiali. Tutti i parlamentari, i dirigenti e i big che sostengono Schlein sono usciti dalla stanza dove sono riuniti da ore e hanno ascoltato insieme i dati dal Nazareno. Alla fine, un lungo applauso i primi timidi festeggiamenti. "Un'onda travolgente cui nessuno credeva. Un'onda di speranze, di rabbia, di orgoglio, di entusiasmo che ha portato il popolo democratico a scegliere di farsi guidare verso il futuro da una giovane donna. Oggi inizia davvero una nuova ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quando è stato scrutinato l'80% dei seggi delle primarie del Pd, Stefano, dato al 46,2%, si è complimentato con Elly(53,8%): è lei la nuova segretaria del Partito democratico. "È stata più capace di me a dare il senso del rinnovamento" ha detto il favorito della vigilia. Il Comitatoha accolto con un lungo applauso i primi dati ufficiali. Tutti i parlamentari, i dirigenti e i big che sostengonosono usciti dalla stanza dove sono riuniti da ore e hanno ascoltato insieme i dati dal Nazareno. Alla fine, un lungo applauso i primi timidi festeggiamenti. "Un'onda travolgente cui nessuno credeva. Un'onda di speranze, di rabbia, di orgoglio, di entusiasmo che ha portato il popolo democratico a scegliere di farsi guidare verso il futuro da una giovane donna. Oggi inizia davvero una nuova ...

