Schlein segretario Pd: sinistra e popolo sempre più lontani (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb – Elly Schlein è il nuovo segretario del Pd, sconfiggendo il rivale Stefano Bonaccini: un risultato quasi sorprendente, al netto di ironie che, fuori dall’universo della sinistra, si erano parecchio diffuse negli ultimi mesi. Elly Schlein è il nuovo segretario del Pd Il vantaggio è anche piuttosto netto: quasi il 54% dei voti contro poco meno del 47. Sui media “pompa”, ovviamente, il dato della “prima donna” alla guida, quel fantasma che la sinistra insegue con ossessività lasciandosi scavalcare da chi non se ne cura arrivandoci molto prima. Dal canto suo, la Schlein nuova guida del Pd ovviamente si lascia andare alle dichiarazioni d’amore: “Il popolo democratico è vivo,c’è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara”., dice, parlando al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb – Ellyè il nuovodel Pd, sconfiggendo il rivale Stefano Bonaccini: un risultato quasi sorprendente, al netto di ironie che, fuori dall’universo della, si erano parecchio diffuse negli ultimi mesi. Ellyè il nuovodel Pd Il vantaggio è anche piuttosto netto: quasi il 54% dei voti contro poco meno del 47. Sui media “pompa”, ovviamente, il dato della “prima donna” alla guida, quel fantasma che lainsegue con ossessività lasciandosi scavalcare da chi non se ne cura arrivandoci molto prima. Dal canto suo, lanuova guida del Pd ovviamente si lascia andare alle dichiarazioni d’amore: “Ildemocratico è vivo,c’è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara”., dice, parlando al ...

