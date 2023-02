Schlein segretaria | per il Pd è la fine

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Pd ha il suo nuovo segretario. Per la prima volta, a guidare la segreteria nazionale sarà una donna, la deputata Elly. “Saremo un bel problema per il governo Meloni”, questa la prima dichiarazione a caldo del neo segretario dem (mi perdonerà se uso il maschile) dopo aver avuto la meglio nel testa a testa che la opponeva al governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Prima dichiarazione e primo abbaglio. Si, perché la, evidentemente troppo presa dai festeggiamenti, probabilmente non deve ancora essersi resa conto che la sua elezione rappresenterà un gran bel problema per il suo stesso partito, più che per il governo in carica. Le posizioni dellasono infatti notoriamente alquanto radicali e talvolta persino al limite dell’integralismo, pertanto, la linea politica che la nuova segreteria imprimerà al Pd ...