Schlein segretaria del Pd | le reazioni negli altri partiti Meloni | “La sinistra guardi avanti”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ellyè la nuova candidata del Partito Democratico. La deputata, già Europarlamentare e Vicepresidente dell’Emilia-Romagna, l’ha spuntata su Stefano Bonaccini e si prende la guida dem. In parte è una sorpresa, lo è quantomeno dal punto di vista meramente estetico: è la primadonna ed è la più giovane di sempre a soli ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scottecs : Oggi vado a votare @ellyesse alle primarie del PD. La conosco personalmente da anni, ed è una persona con idee CHIA… - Agenzia_Ansa : Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. All'80% dei seggi scrutinati è davanti a Stefano Bonaccini: 53,8% contro… - ProVitaFamiglia : Con Elly #Schlein Segretaria/e/i/o/u, il Partito Democratico si assesta definitivamente su posizioni di abortismo s… - CorriereUniv : #Ellyshlein è la prima donna segretaria del #Pd. Vinta la sfida delle #primarie, ammessa la sconfitta per Stefano… - davimar5280 : RT @BimbePeppe: Bonaccini si è complimentato con Elly Schlein per la vittoria. Elly Schlein è LA NUOVA SEGRETARIA DEL PD!!! Incredibile m… -

Eleggendo - secondo primato - una donna a. La più giovane della storia del partito, ed è un primato ulteriore: Renzi aveva un anno più di lei. Per la verità nel comitato della, ...... il tutto per lanciare una sorta di volata verso le elezioni europee 2024 che saranno il primo banco di prova per la. Sintesi mozione EllyFonte Partito Democratico

Primarie Pd 2023, Schlein segretaria: "Mandato chiaro per cambiare" Adnkronos

Da «OccupyPd» a segretaria dem: la parabola vincente di Elly Schlein, prima donna alla guida del Pd Il Sole 24 ORE

Schlein segretaria, per il Pd è la fine Nicola Porro

Elly Schlein vince le primarie e diventa la nuova segretaria del Partito democratico Fanpage.it

Chi è Elly Schlein, nuova segretaria del Pd. Dai 101 di Prodi ad anti-Meloni la Repubblica

L'ultimo segretario del Partito comunista italiano promuove la nuova segretaria del Pd: "Io ho votato Elly Schlein" ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...