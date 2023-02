(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ellyribalta il voto dei circoli e diventa lasegretaria nella storia del partito democratico. Con il 53,8 per cento dei voti, dato ancora non definitivo, ha staccato il suo rivale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #PRIMARIEPD Con la vittoria di Elly Schlein, uscita indietro dal voto nei circoli, è la prima volta nella storia… - you_trend : Elly #Schlein ha 37 anni, diventando così la più giovane segretaria del PD al momento dell'elezione. Sotto i 40 ci… - FidanzaCarlo : Elly Schlein è il nuovo segretario del PD. È la prima donna nella storia della sinistra a ricoprire questa carica.… - Fresatura_Bo : Elly Schlein nuova segretaria del Pd, una donna per la prima volta alla guida del partito - Ivy79995663 : RT @FidanzaCarlo: Elly Schlein è il nuovo segretario del PD. È la prima donna nella storia della sinistra a ricoprire questa carica. E qui… -

Magi prende il posto di Benedetto Della Vedova il quale,dell'inizio del congresso, si ... La concomitanza dell'elezione di Magi al vertice di + Europa con quella di Ellycome ...'Ellyè il nuovo segretario del Pd. È ladonna nella storia della sinistra a ricoprire questa carica. E qui finiscono le note positive. Lo è diventata senza praticamente nemmeno essere ...

Elly Schlein ha vinto le primarie Pd: battuto Bonaccini, è la prima segretaria del partito Corriere della Sera

Primarie Pd, Elly Schlein è la prima donna segretaria: vince con il 53%. "Una rivoluzione, mandato chiaro per il ... Il Fatto Quotidiano

Schlein prima leader donna del Pd, oggi il passaggio di consegne Tiscali Notizie

Da «OccupyPd» a segretaria dem: la parabola vincente di Elly Schlein, prima donna alla guida del Pd Il Sole 24 ORE

Elly Schlein, chi è la prima segretaria donna del Partito Democratico il Resto del Carlino

Elly Schlein è il nuovo segretario del Pd. Classe 1985, figlia di due professori universitari, una laurea in legge e tanta gavetta alle spalle. Ecco chi è la riservatissima leader del Partito democrat ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...