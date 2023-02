Schlein prende il posto di Letta con un melograno in regalo | Lavoriamo per la massima unità nel Pd

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 febbraio 2023) "per ladel partito. La responsabilità è quella di tenere insieme la comdemocratica, di aver cura dei valori di questo partito e proiettarli al futuro". Ellyarriva al Nazareno per il passaggio di consegne con Enricoe presenta il suo nuovo corso, quello che dovrà aprirsi e dare seguito alla partecipazione che ha segnato le primarie di ieri, ribaltando il risultato dei circoli favorevole a Stefano Bonaccini. "Voglio regalare ad Elly ilche è simbolo di prosperità, fortuna e salute, ciò che il nostro partito con Elly sicuramente avrà", ha detto, salutando la nuova segretaria. Entrerà formalmente in carica dopo il 12 marzo, quando è prevista l'Assemblea nazionale. Ma la direzione appare chiara. ...