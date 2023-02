Schlein nuova segretaria del PD | l’ex ministro dell’Istruzione Beppe Fioroni lascia | “Non è più il mio partito”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorepregliasco : Il risultato di Elly Schlein è clamoroso. Fino a pochi mesi fa non era iscritta al PD, ha perso tra gli iscritti, d… - ultimora_pol : L'accusa de Il Giornale: 'È una nuova rifondazione comunista, Schlein vince grazie al M5S' @ultimora_pol - Corriere : Pd, Elly Schlein vince le primarie: è lei la nuova segretaria. Sconfitto Bonaccini. «Si cambia davvero» - annamaria_ff : RT @LucaBellinzona: Un dato interessante sulla la vittoria di #Schlein: le primarie, per la prima volta, vengono vinte ribaltando il voto d… - ancora_lorenzo : RT @a____capo: Spero che la nuova segretaria #Schlein inverta la frammentazione a sinistra del PD e riporti dentro i fuoriusciti #ArticoloU… -

Leggi anche Alleanze e unità di partito, i primi nodi dell'eraElly Schein è lasegretaria del Pd: 'Saremo un bel problema per il governo Meloni' ha subito detto dal suo comitato ...A Milano il segnale è forte: il 72% di chi ha votato in città ha preferito comeguida del Pd Elly. Una vittoria che anche nell'area metropolitana è netta ma di qualche punto differente: il 65% ha votato per colei che è diventata lasegretaria del partito e il ...

Elly Schlein è la prima donna a guidare il Pd, 'ora uniti per tornare a vincere' - Politica Agenzia ANSA

Chi è Elly Schlein, nuova segretaria del Pd. Dai 101 di Prodi ad anti-Meloni la Repubblica

Elly Schlein, quali sono i possibil nomi in lizza per la squadra della nuova segretaria Pd Sky Tg24

Chi è Elly Schlein, la nuova leader del Pd: l'ascesa politica, il coming out e la passione dell'indie-rock Corriere della Sera

Elly Schlein vince le primarie: è il nuovo segretario del Pd | Schlein: "Saremo un problema per la Meloni, organizzeremo opposizione" TGCOM

La deputata di origini svizzere è la nuova segretaria del Pd. ll sindaco di Bergamo aveva minacciato l'addio se avesse vinto la giovane candidata: "Se affronterà con pragmatismo molti temi, sarà certa ...Elly Schlein è il nuovo segretario del Pd. Classe 1985, figlia di due professori universitari, una laurea in legge e tanta gavetta alle spalle. Ecco chi è la riservatissima leader del Partito democrat ...