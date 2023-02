"Schlein? Non cambia una virgola. Pd, nessuna alleanza preconfezionata" (Di lunedì 27 febbraio 2023) "La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd ha una sua logica. Lei e Bonaccini avevano quasi le stesse posizioni su moltissimi punti e alla fine l'elettorato ha preferito l'originale". Così Ettore Rosato, deputato di Azione-Italia Viva, commenta con Affaritaliani.it l'esito delle primarie del... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 febbraio 2023) "La vittoria di Ellyalle primarie del Pd ha una sua logica. Lei e Bonaccini avevano quasi le stesse posizioni su moltissimi punti e alla fine l'elettorato ha preferito l'originale". Così Ettore Rosato, deputato di Azione-Italia Viva, commenta con Affaritaliani.it l'esito delle primarie del... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : I temi cruciali per la Schlein sono «la parità di genere nelle piazze Non una di Meno; le sardine; i friday for fut… - lorepregliasco : Il risultato di Elly Schlein è clamoroso. Fino a pochi mesi fa non era iscritta al PD, ha perso tra gli iscritti, d… - FrancescoLollo1 : In bocca al lupo ad Elly Schlein e complimenti ai suoi sostenitori! Ha annunciato che il suo PD sarà un problema pe… - GianniAmati : @gloquenzi @kaleid0s Non capite che tutti noi, (ho votato Schlein e voto PD), siamo stanchi dei Renzi, Calenda, Bet… - MariuzzoAndrea : Tutto giusto, con un presupposto sinistro: è abbastanza chiaro che Schlein sia finita lì per caso. Non si è candida… -