Schlein, non avete visto arrivare il futuro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il primo dato politico nella vittoria di Elly Schlein, ora nuova segretaria del Partito Democratico, è che all’interno del PD, all’interno del presunto centrosinistra italiano e sulle colonne di presunti autorevoli giornali in molti non ci hanno capito niente. La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico potrebbe essere una deflagrazione per il quadro del centrosinistra I presunti “competenti” della politica italiana sono un accocco di conservatori concentrati sulle loro piccole posizioni di rendita. Se il Partito Democratico deve imparare una lezione da questa vittoria può scrivere in stampatello che ha una classe dirigente non solo sconnessa dalle periferie: sono sconnessi dalla realtà e infatti la realtà ieri gli è caduta addosso. Il secondo dato politico è che “i diritti non interessano a nessuno” è una delle frasi per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il primo dato politico nella vittoria di Elly, ora nuova segretaria del Partito Democratico, è che all’interno del PD, all’interno del presunto centrosinistra italiano e sulle colonne di presunti autorevoli giornali in molti non ci hanno capito niente. La vittoria di Ellyalle primarie del Partito Democratico potrebbe essere una deflagrazione per il quadro del centrosinistra I presunti “competenti” della politica italiana sono un accocco di conservatori concentrati sulle loro piccole posizioni di rendita. Se il Partito Democratico deve imparare una lezione da questa vittoria può scrivere in stampatello che ha una classe dirigente non solo sconnessa dalle periferie: sono sconnessi dalla realtà e infatti la realtà ieri gli è caduta addosso. Il secondo dato politico è che “i diritti non interessano a nessuno” è una delle frasi per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorepregliasco : Il risultato di Elly Schlein è clamoroso. Fino a pochi mesi fa non era iscritta al PD, ha perso tra gli iscritti, d… - MarcoFattorini : Il nuovo segretario del Partito Democratico non è stato votato dalla maggioranza degli iscritti del Partito Democra… - matteograndi : Non vorrei gelare l’entusiasmo dell’intellighenzia social, ma la vittoria di Schlein significa soltanto due cose: F… - RobertoDiBened7 : @MilkoSichinolfi Aspettiamo una decisa presa di posizione pacifista CONTRO la NATO gli Americani e l'invio di ulter… - lorenzo_cogoni : le idee di schlein mi fanno schifo ma la realtà è questa, il pd non è morto. -