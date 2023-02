Schlein, Lavia: 'Scissione? Dipenderà dalle scelte su atlantismi, lavoro, M5s' (Di lunedì 27 febbraio 2023) - 'Molta gente andrà via se il neo segretario si distanzierà dai valori dell'atlantismo. il secondo banco di prova è il lavoro e il terzo è il M5s' ha detto il giornalsita a ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 febbraio 2023) - 'Molta gente andrà via se il neo segretario si distanzierà dai valori dell'atlantismo. il secondo banco di prova è ile il terzo è il M5s' ha detto il giornalsita a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adapallai : RT @fiordisale: Vedere la faccia di Lavia mentre sminuisce vittoria #Schlein, per attenuare sconfitta della cordata pro Bonaccini, non ha p… - 00Zucchi : RT @Michele_Arnese: 'Elly Schlein è il primo segretario del Pd che non viene né dal Pci né dalla Dc'. (Mario Lavia, Linkiesta) - yanez_2006 : RT @donnadimezzo: Mario Lavia sta a schiuma’ su La7 #Schlein - RenatoSouvarine : RT @fiordisale: Vedere la faccia di Lavia mentre sminuisce vittoria #Schlein, per attenuare sconfitta della cordata pro Bonaccini, non ha p… - donnadimezzo : Mario Lavia sta a schiuma’ su La7 #Schlein -