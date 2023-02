Schlein, Gori: 'E' risultata più nuova, ha saputo coinvolgere giovani e donne. Con lei ci sono potenzialità ma anche rischi'e energie' (Di lunedì 27 febbraio 2023) - Il sindaco di Bergamo a Omnibus: 'Su di lei avevo notato un clima diverso, un poco mi aspettavo la sua vittoria. Credo che Elly debba avere le capacità di valorizzare le diverse energie che si ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 febbraio 2023) - Il sindaco di Bergamo a Omnibus: 'Su di lei avevo notato un clima diverso, un poco mi aspettavo la sua vittoria. Credo che Elly debba avere le capacità di valorizzare le diverseche si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescaFu15 : RT @GianniCuperIoPD: Gli elettori hanno fatto vincere Schlein per vedere se è vero che Giorgio Gori se ne va. - marioricciard18 : RT @ultimora_pol: Giorgio #Gori: 'Sosterrò Bonaccini, se dovesse vincere Schlein potrei lasciare il partito.' @ultimora_pol - YamaNoOto_ : Perfino quel cialtrone di Gori sta dicendo che la criminalizzazione delle ONG ha contribuito alla morte di persone… - grazia_natola : @DeerEwan Uhhhh chissà come l'ha presa male Stefano, erano già convinti di aver vinto, lui e tutti i renziani appre… - _8808540179111 : @sbonaccini NO, tu non hai niente a che fare con la Schlein, esci dal PD, tu, Gori, Nardella e tutti quelli moderat… -