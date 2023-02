Schlein già spiazza il Pd: la prima mossa da segretaria | GUARDA (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito democratico. Nella sede dei dem, a Roma, ha completato il passaggio di consegne con il suo predecessore Enrico Letta e ha ringraziato gli elettori, mostrando gli obiettivi della sua segreteria di partito. "Dopo la straordinaria partecipazione alle primarie vogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento", ha detto Schlein, stupendo la platea. "Già ci arrivano tanti messaggi. E' un'occasione straordinaria per aprire le porte affinché il popolo delle primarie sia coinvolto sulla scelta della nuova segretaria ma anche per entrare pienamente a far parte di questa comunità democratica. Ci arrivano tanti segnali da luoghi diversi, da generazioni diverse, di grande voglia di costruire insieme. La ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ellyè la nuovadel Partito democratico. Nella sede dei dem, a Roma, ha completato il passaggio di consegne con il suo predecessore Enrico Letta e ha ringraziato gli elettori, mostrando gli obiettivi della sua segreteria di partito. "Dopo la straordinaria partecipazione allerie vogliamo lavorare da subito per aprire ilpossibile il nuovo tesseramento", ha detto, stupendo la platea. "Già ci arrivano tanti messaggi. E' un'occasione straordinaria per aprire le porte affinché il popolo dellerie sia coinvolto sulla scelta della nuovama anche per entrare pienamente a far parte di questa comunità democratica. Ci arrivano tanti segnali da luoghi diversi, da generazioni diverse, di grande voglia di costruire insieme. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - FerdinandoC : La vittoria di Elly Schlein è un atto di speranza politica, già per questo è una bella notizia. Ha vinto una person… - Giorgiolaporta : 11 segretari del #Pd in 15 anni. Avete in media 16 mesi per imparare a scrivere correttamente e a pronunciare… - SimoneBonzanini : @TehHarkster @ticoti70 Qui siamo già oltre. Io non lo so cosa succederà al partito di riferimento dell'elettorato d… - pavafrav : RT @GiuseppeConteIT: Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le misu… -