Schlein è una buona notizia per Calenda e Meloni, non per Conte e Zelensky (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’inattesa vittoria di Elly Schlein è una buona notizia per la coppia Renzi-Calenda e per Giorgia Meloni, una cattiva notizia per Giuseppe Conte e per Volodymyr Zelensky. Vediamo perché. Se la neo segretario del Pd posizionerà il partito in coerenza con il proprio profilo politico e con i temi della propria campagna per le primarie, lo spostamento a sinistra dell’asse dem sarà un fatto. Il Pd sarà allora in grado di recuperare parte di quegli elettori più marcatamente “di sinistra” che alle scorse politiche hanno chiesto asilo al Movimento 5 Stelle, e il fatto che Schlein sia più che orientata ad un’alleanza strategia col partito di Conte non cambierà le cose. Il primo test importante della segreteria ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’inattesa vittoria di Ellyè unaper la coppia Renzi-e per Giorgia, una cattivaper Giuseppee per Volodymyr. Vediamo perché. Se la neo segretario del Pd posizionerà il partito in coerenza con il proprio profilo politico e con i temi della propria campagna per le primarie, lo spostamento a sinistra dell’asse dem sarà un fatto. Il Pd sarà allora in grado di recuperare parte di quegli elettori più marcatamente “di sinistra” che alle scorse politiche hanno chiesto asilo al Movimento 5 Stelle, e il fatto chesia più che orientata ad un’alleanza strategia col partito dinon cambierà le cose. Il primo test importante della segreteria ...

