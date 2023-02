Schlein dopo Meloni, la sfida per una politica più credibile dei partiti (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Elly Schlein, l’anti Giorgia Meloni. La lettura che più ricorre della clamorosa affermazione della nuova segretaria del Pd è quella più immediata, la più lineare: una nuova leadership da contrapporre a una leadership ormai consolidata. Il fatto che siano due donne, e due donne per la prima volta nella storia nei rispettivi ruoli, aiuta a insistere sulla personalizzazione del confronto. La premessa, essenziale, è che ci sono delle proporzioni da considerare. Meloni ha vinto le elezioni, è il premier e può contare su un consenso consistente nel Paese. Schlein ha vinto le primarie del Pd, deve gestire e ricostruire un partito che sta attraversando una crisi politica e deve trovare consenso nel Paese. C’è però un elemento che tiene insieme le due esperienze e che allarga il ragionamento ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Elly, l’anti Giorgia. La lettura che più ricorre della clamorosa affermazione della nuova segretaria del Pd è quella più immediata, la più lineare: una nuova leadership da contrapporre a una leadership ormai consolidata. Il fatto che siano due donne, e due donne per la prima volta nella storia nei rispettivi ruoli, aiuta a insistere sulla personalizzazione del confronto. La premessa, essenziale, è che ci sono delle proporzioni da considerare.ha vinto le elezioni, è il premier e può contare su un consenso consistente nel Paese.ha vinto le primarie del Pd, deve gestire e ricostruire un partito che sta attraversando una crisie deve trovare consenso nel Paese. C’è però un elemento che tiene insieme le due esperienze e che allarga il ragionamento ...

