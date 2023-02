Schlein batte Bonaccini, nuovo segretario per il Pd (Di lunedì 27 febbraio 2023) La partita delle primarie è rimasta aperta fino all'ultimo. Il testa a testa nella conta dei voti è stato più lungo del previsto. Il pronostico dei giorni scorsi dei sondaggisti era di una netta affermazione per Stefano Bonaccini. Invece non è andata così. Con l'80% dei voti scrutinati, quando il divario era ormai incolmabile, Elly Schlein si è imposta con il 53,80%, il governatore si è fermato al 46,20% nonostante sia andato bene in alcune regioni del sud. Bonaccini le ha fatto i complimenti e ha promesso che le darà una mano. E ha aggiunto: «È stata più brava di me». A Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna le prime schede davano già in vantaggio la deputata di oltre il 60%. «Manca ancora il Sud, ma dovremmo tenere», spiegavano speranzosi i suoi. E avevano ragione. Mentre Dario Nardella, coordinatore della mozione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) La partita delle primarie è rimasta aperta fino all'ultimo. Il testa a testa nella conta dei voti è stato più lungo del previsto. Il pronostico dei giorni scorsi dei sondaggisti era di una netta affermazione per Stefano. Invece non è andata così. Con l'80% dei voti scrutinati, quando il divario era ormai incolmabile, Ellysi è imposta con il 53,80%, il governatore si è fermato al 46,20% nonostante sia andato bene in alcune regioni del sud.le ha fatto i complimenti e ha promesso che le darà una mano. E ha aggiunto: «È stata più brava di me». A Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna le prime schede davano già in vantaggio la deputata di oltre il 60%. «Manca ancora il Sud, ma dovremmo tenere», spiegavano speranzosi i suoi. E avevano ragione. Mentre Dario Nardella, coordinatore della mozione ...

