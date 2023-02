Schlein a valanga, il Pd volta pagina. “Saremo un bel problema per il governo Meloni” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Partito democratico volta pagina, eletta la nuova segretaria con oltre un milione ai gazebo ribaltato il voto dei circoli Leggi su lastampa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Partito democratico, eletta la nuova segretaria con oltre un milione ai gazebo ribaltato il voto dei circoli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Schlein a valanga, il Pd volta pagina. “Saremo un bel problema per il governo Meloni” - cuneodice : Pd, Cuneo a valanga per Schlein: la neosegretaria doppia Bonaccini - icarvsplume : RT @fab_brink: In provincia di Latina, non certo ZTL, è stata una valanga per #Schlein #PrimariePD - enneci_ : @ultimora_pol Confermo anche nel cuneese Schlein a valanga ?? - lentefesb : @rioneparione @fab_brink cioè circa un potenziale elettore su 100 ha votato schlein e schlein ha numeri da valanga?… -