Schiaffeggia la moglie su Tik Tok | condannato a un anno di carcere

Di lunedì 27 febbraio 2023

MADRID - Un uomo è stato condannato a un anno di reclusione in Spagna per aver schiaffeggiato lain diretta sul social TikTok , decisione tanto più rara visto che la vittima non aveva voluto sporgere denuncia. Il tribunale della città di Soria (nord) ha ritenuto che l'imputato si fosse ...... tra le lacrime, tra la rabbia, la frustrazione e il dispiacere che stava vivendo da genitore e da coniuge, nel corso della travagliata separazione da sua. Tutto parte la sera del 7 novembre ...

