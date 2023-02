Scherma | il Dream Team domina a Il Cairo Ai fiorettisti manca solo la vittoria | gli spadisti si riscattano

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Semplicemententi. Si può riassumere così il fine settimana delle fiorettiste azzurre a Il. Doppietta il sabato nell’individuale e successo nella prova a squadre. C’è soprattutto una protagonista ed è Martina Favaretto, sbocciata definitivamente sulle pedane egiziane, dove ha colto la primadella carriera in Coppa del Mondo. Un talento cristallino, che ha vinto tantissimo nelle categorie giovanili e che, dopo un inizio di stagione un po’ sottotono, è esploso completamente in questo weekend. Si diceva di doppietta azzurra perchè al secondo posto ha chiuso una ritrovata Martina Batini, che non saliva sul podio in Coppa del Mondo dalla prova di Belgrado dello scorso aprile. Un risultato sicuramente importante ed un ulteriore bel problema per Stefano Cerioni, che deve fare ogni volte delle scelte complicate in un ...