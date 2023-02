Scanzi e Fassino | le previsioni sballate sul Pd Cosa dicevano

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Se ogni promessa è un debito, come recita l'antico detto popolare, il centrodestra avrà, alle prossime elezioni regionali, un nuovo votante. Andrea, storica firma del Fatto Quotidiano, si è avventurato in una previsione rivelatasi completamente errata. “Sono anni che vi dico che il prossimo segretario del Partito Democratico sarà Stefano Bonaccini – ha annunciato trionfante in un video pubblicato su YouTube – Se io domenica sera sbaglio, non dico divento interista, ma, boh, come forma di penitenza alle prossime elezioni regionali voto la Meloni”. In realtà il giornalista aretino non è l'unico ad aver sottovalutato Elly Schlein. In un'intervista concessa al quotidiano Repubblica, l'ex sindaco di Torino, Piero, famoso per le sue doti di veggente (nel senso che non ne ha presa una), annunciava trionfale: “Il riformismo di Bonaccini ci farà ...