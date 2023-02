Saviano-Salvini, veleno dopo il naufragio: «Le ong avrebbero evitato la tragedia». «Non spendi una parola contro i trafficanti» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il naufragio di ieri al largo di Steccato di Cutro, in cui hanno perso la vita almeno 63 migranti, riaccende i riflettori sulla gestione dei flussi migratori. L’episodio si è subito trasformato in un nuovo scambio di accuse tra lo scrittore Roberto Saviano e il ministro delle Infrastrutture, nonché leader della Lega, Matteo Salvini. «Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Matteo Piantedosi, siete stati voi a fermare le ong e a rendere il tratto di mare di fronte alle coste di Crotone sguarnito», ha attaccato Saviano sui social. Lo scrittore, celebre soprattutto per i suoi reportage sulla criminalità organizzata, punta il dito contro la linea dura del governo Meloni sugli sbarchi. «Le ong avrebbero salvato i naufraghi di cui oggi il mare ci restituisce i corpi senza vita – ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ildi ieri al largo di Steccato di Cutro, in cui hanno perso la vita almeno 63 migranti, riaccende i riflettori sulla gestione dei flussi migratori. L’episodio si è subito trasformato in un nuovo scambio di accuse tra lo scrittore Robertoe il ministro delle Infrastrutture, nonché leader della Lega, Matteo. «Giorgia Meloni, Matteo, Matteo Piantedosi, siete stati voi a fermare le ong e a rendere il tratto di mare di fronte alle coste di Crotone sguarnito», ha attaccatosui social. Lo scrittore, celebre soprattutto per i suoi reportage sulla criminalità organizzata, punta il ditola linea dura del governo Meloni sugli sbarchi. «Le ongsalvato i naufraghi di cui oggi il mare ci restituisce i corpi senza vita – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolodecimo46 : @matteosalvinimi Purtroppo Saviano ha ragione, ma Salvini non potrà mai accettarlo altrimenti l'immagine che si è f… - Open_gol : Lo scrittore attacca il leader della Lega sulla tragedia di Cutro. Che ribatte stizzito: «La propaganda di certa si… - Nunziatrn : @angelamisceo @kaotic8087 Saviano non è un politico. Lo seguo e stimo da anni . Mi fido di lui. Poco fa ha post… - Giussa63 : @robertosaviano Anche il terremoto in Turchia è colpa del governo Italiano,soprattutto di Salvini ministro alle inf… - CorbelliFranco : RT @ilgiornale: 'Le #Ong, che voi avete fermato, avrebbero impedito la tragedia'. #Saviano torna all'attacco e critica apertamente #Meloni,… -