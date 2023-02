Sassuolo Vs Cremonese: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I grigiorossi sono impegnati in una rimonta quasi impossibile, mentre gli emiliani sono molto vicini alla salvezza. Sassuolo-Cremonese si giocherà lunedì 6 marzo 2023 alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium. Sassuolo-Cremonese: LE probabili formazioni Sassuolo(4-3-3): Consigli, Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio, Frattesi, Avomo, Henrique, Berardi, Defrel, Bajarami. All. Dionisi Cremonese(3-5-2): Carnesecchi, Ferrari, Bianchetti, Chiriches, Sernicola, Pickel, Benassi, Meite’, Valeri, Okereke, Dessers. All. Ballardini dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Dazn lunedì 6 marzo 2023 alle ore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I grigiorossi sono impegnati in una rimonta quasi impossibile, mentre gli emiliani sono molto vicini alla salvezza.si giocherà lunedì 6 marzo 2023 alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium.: LE(4-3-3): Consigli, Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio, Frattesi, Avomo, Henrique, Berardi, Defrel, Bajarami. All. Dionisi(3-5-2): Carnesecchi, Ferrari, Bianchetti, Chiriches, Sernicola, Pickel, Benassi, Meite’, Valeri, Okereke, Dessers. All. BallardiniIN TV Il match sarà visibile in diretta su Dazn lunedì 6 marzo 2023 alle ore ...

