"Sarai sempre con me". Verissimo, Silvia Toffanin scoppia in lacrime in diretta: "Scusatemi" (VIDEO) (Di lunedì 27 febbraio 2023) È stato il primo weekend senza Maurizio Costanzo, ne abbiamo parlato abbondantemente ieri. C'è posta per te, anche se registrato, non è stato mandato in onda per rispetto di Maria e negli altri programmi tv n diretta non si è parlato che della figura di uno dei più grandi della tv italiana. Costanzo lascia un vuoto enorme in chiunque abbia mai calcato un studio televisivo o chi si sia messo di fronte ad una telecamera. Ma non solo, Costanzo è stato anche un personaggio che ha accompagnato domeniche e serate di milioni di italiani nel corso del tempo. La sua voce, il suo modo di fare e la sua ironia lasciano un vuoto doloroso nel cuore di tante semplici persone. È lo stesso anche per Silvia Toffanin che sabato e domenica ha affrontato come meglio ha potuto, la dipartita di un grande maestro. E se sabato a Verissimo è ...

