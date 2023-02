Santa Marinella, in arrivo otto nuove pensiline alle fermate Cotral (Di lunedì 27 febbraio 2023) Santa Marinella – “Il territorio di Santa Marinella e Santa Severa sarà dotato di altre 8 nuove pensiline alle fermate Cotral” – lo annunciano orgogliosi il sindaco Pietro Tidei e il consigliere comunale Andrea Amanati – Si tratta di un progetto che ha preso il via nei mesi scorsi grazie all’importante collaborazione con la società Cotral presieduta da Amalia Colaceci, che ringraziamo per aver dato al Comune di Santa Marinella l’opportunità di poter partecipare per la seconda volta all’iniziativa ‘Cotral Insieme ai Comuni’, offrendo alla città la possibilità di poter acquistare ben 16 pensiline totali, le prime 8 già installate ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 febbraio 2023)– “Il territorio diSevera sarà dotato di altre 8” – lo annunciano orgogliosi il sindaco Pietro Tidei e il consigliere comunale Andrea Amanati – Si tratta di un progetto che ha preso il via nei mesi scorsi grazie all’importante collaborazione con la societàpresieduta da Amalia Colaceci, che ringraziamo per aver dato al Comune dil’opportunità di poter partecipare per la seconda volta all’iniziativa ‘Insieme ai Comuni’, offrendo alla città la possibilità di poter acquistare ben 16totali, le prime 8 già installate ...

