Sanremo a rischio nel 2024? Interviene l’Agcom: due situazioni fanno tremare (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Festival di Sanremo 2023 non finisce di stupire con l’Agcom che Interviene pesantemente su due situazioni che fanno tremare gli organizzatori. E c’è chi addirittura pensa che possano essere a rischio le prossime edizioni. La kermesse della musica italiana ha creato delle complicazioni non di poco conto sotto diversi punti di vista. Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical è solo la punta dell’iceberg di una marea di polemiche che hanno travolto i protagonisti di questa edizione. Sanremo è a rischio? Multe in arrivo (GranTennisToscana.it)A vincere è stato Marco Mengoni con la canzone Due vite, ma bella figura l’ha fatta anche il giovane Lazza che con Cenere si è piazzato clamorosamente secondo. Sono state tantissime le belle canzoni ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Festival di2023 non finisce di stupire conchepesantemente su duechegli organizzatori. E c’è chi addirittura pensa che possano essere ale prossime edizioni. La kermesse della musica italiana ha creato delle complicazioni non di poco conto sotto diversi punti di vista. Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical è solo la punta dell’iceberg di una marea di polemiche che hanno travolto i protagonisti di questa edizione.è a? Multe in arrivo (GranTennisToscana.it)A vincere è stato Marco Mengoni con la canzone Due vite, ma bella figura l’ha fatta anche il giovane Lazza che con Cenere si è piazzato clamorosamente secondo. Sono state tantissime le belle canzoni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... biciPRO1 : Il Trofeo Binda si fa in 4 per junior, esordienti, allieve e elite. Una giornata rosa voluta da Minervino che allon… - maina_enrica : Marco Mengoni - Muschio Selvaggio da Sanremo - RitaC70 : Sanremo 2023: per casi Ferrigni, Fedez, Rosa Chemical e Blanco la Rai rischia una multa di 600mila euro. Le parole… - infoitcultura : Gino Paoli a rischio querela dopo Sanremo: cosa è successo - QuartoRuggiero : @whosalexanyway @matteocarbone0_ Il singolo estivo da sola o con un feat con il mercato di oggi lo devi fare se vuo… -