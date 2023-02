Sanremo 2023, Chiara Ferragni chiarisce: “Nessun accordo commerciale legato al Festival” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sanremo – Dopo aver annunciato, prima di Sanremo 2023, di aver deciso di devolvere il suo cachet da co-conduttrice in beneficenza, Chiara Ferragni ha chiarito ieri con un post sulle sue storie di Instagram di non aver accettato “Nessun tipo di accordo commerciale legato al Festival”. “A distanza di due settimane – ha scritto – penso ancora a quanto sia stata formativa la mia esperienza come co-conduttrice di Sanremo. Forse i non addetti ai lavori non lo sanno ma per rispetto nei confronti di Rai e dei suoi telespettatori ho deciso, già quando ho accettato l’incarico lo scorso aprile, di non accettare Nessun tipo di accordo commerciale ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 febbraio 2023)– Dopo aver annunciato, prima di, di aver deciso di devolvere il suo cachet da co-conduttrice in beneficenza,ha chiarito ieri con un post sulle sue storie di Instagram di non aver accettato “tipo dial”. “A distanza di due settimane – ha scritto – penso ancora a quanto sia stata formativa la mia esperienza come co-conduttrice di. Forse i non addetti ai lavori non lo sanno ma per rispetto nei confronti di Rai e dei suoi telespettatori ho deciso, già quando ho accettato l’incarico lo scorso aprile, di non accettaretipo di...

