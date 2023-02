San Siro, Sala convoca Inter e Milan: «Serve chiarezza» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha convocato per domani i dirigenti di Inter e Milan per fare chiarezza sulla questione San Siro Il tema del futuro di San Siro e degli stadi di Inter e Milan continua a tenere banco. Per questo motivo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha convocato per domani un incontro con i dirigenti delle due società. Di seguito le sue parole. «Ho chiamato le squadre Milan e Inter e ho chiesto di venire domattina perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni sulle loro intenzioni riguardo lo stadio di San Siro e leggerle dalla stampa. Mentre mi è chiaro che il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il sindaco dio, Giuseppe, hato per domani i dirigenti diper faresulla questione SanIl tema del futuro di Sane degli stadi dicontinua a tenere banco. Per questo motivo il sindaco dio, Giuseppe, hato per domani un incontro con i dirigenti delle due società. Di seguito le sue parole. «Ho chiamato le squadree ho chiesto di venire domattina perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni sulle loro intenzioni riguardo lo stadio di Sane leggerle dalla stampa. Mentre mi è chiaro che il ...

