Sampdoria Vs Salernitana: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Sfida delicata tra due squadre determinate a raggiungere la salvezza. I blucerchiati sono in una posizione di classifica peggiore dei granata, che hanno bisogno di incamerare punti per essere più continui. Sampdoria Vs Salernitana si giocherà domenica 5 marzo 2023 alle ore 15 presso lo stadio Marassi. Sampdoria VS Salernitana: LE probabili formazioni Sampdoria(4-3-1-2): Audero, Oikomonu, Nuytinck, Zanoli, Cuisance, Winks, Augello, Sabiri, Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic Salernitana(4-2-3-1): Ochoa, Gyomber, Daniuluc, Pirola, Sambia, Coulibaly, Crnigoy, Bradaric, Candreva, Kastanos, Piatek. All. Paulo Sousa dove ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Sfida delicata tra due squadre determinate a raggiungere la salvezza. I blucerchiati sono in una posizione di classifica peggiore dei granata, che hanno bisogno di incamerare punti per essere più continui.Vssi giocherà domenica 5 marzo 2023 alle ore 15 presso lo stadio Marassi.VS: LE(4-3-1-2): Audero, Oikomonu, Nuytinck, Zanoli, Cuisance, Winks, Augello, Sabiri, Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic(4-2-3-1): Ochoa, Gyomber, Daniuluc, Pirola, Sambia, Coulibaly, Crnigoy, Bradaric, Candreva, Kastanos, Piatek. All. Paulo Sousa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : Osimhen has now scored in 8 STRAIGHT SERIE A GAMES ?? • Sampdoria ? • Juventus ?? • Salernitana ? • Roma ? • Spezia… - brfootball : Victor Osimhen in 2023: vs. Inter ? vs. Sampdoria ? vs. Juventus ?? vs. Cremonese ? vs. Salernitana ? vs. Roma ?… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - SampNews24 : #Sampdoria-Salernitana, La Repubblica: «Nuovo problema da risolvere» - GazzettinoL : Serie A 24a Giornata 0-2 Empoli-Napoli 0-1 Lecce-Sassuolo 1-0 Bologna-Inter 3-0 Salernitana-Monza 2-2 Udines… -