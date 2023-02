Sampdoria, Oikonomou: «Non molliamo, per salvarci…» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Marios Oikonomou, difensore della Sampdoria, nel pre partita della gara contro la Lazio. I dettagli Marios Oikonomou ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio-Sampdoria. PAROLE – «Stiamo lavorando bene. Ovviamente è uno stop lungo, sto lavorando bene in un gruppo che si allena duramente. La squadra non ha mollato nonostante i problemi che sanno tutti e la classifica. Ho visto un gruppo che sta facendo tutto il possibile per salvare la Sampdoria». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Marios, difensore della, nel pre partita della gara contro la Lazio. I dettagli Mariosha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio-. PAROLE – «Stiamo lavorando bene. Ovviamente è uno stop lungo, sto lavorando bene in un gruppo che si allena duramente. La squadra non ha mollato nonostante i problemi che sanno tutti e la classifica. Ho visto un gruppo che sta facendo tutto il possibile per salvare la». L'articolo proviene da Calcio News 24.

