Sampdoria, giallo pesante per Gabbiadini: salterà la Salernitana (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ammonizione pesante per Manolo Gabbiadini. Nel corso del secondo tempo di Lazio-Sampdoria, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, il centravanti dei doriani è entrato in scivolata e in ritardo e si è beccato il cartellino giallo. Gabbiadini era diffidato e dunque verrà squalificato, sabato salterà la sfida casalinga fondamentale contro la Salernitana. SportFace.

