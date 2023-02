Salvini: “Auguri di buon lavoro alla nuova segretaria del Pd Elly Schlein” (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA – “Auguri di buon lavoro alla nuova segretaria del Pd Elly Schlein. La partecipazione dei cittadini è sempre un valore positivo, così come lo è avere una autorevole voce dell’opposizione. Confido che da domani a sinistra ci siano finalmente rispetto e riconoscimento del valore democratico del voto popolare, che a settembre ha dato chiaramente al centrodestra la responsabilità del governo del Paese. La Democrazia non è patrimonio esclusivo della sinistra”. Così, in un post pubblicato sui suoi canali social, Matteo Salvini (foto), che poi aggiunge: “Ieri sera, da segretario della Lega, ho augurato buon lavoro a Elly Schlein. Una domanda: secondo voi, per il PD e per ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA – “didel Pd. La partecipazione dei cittadini è sempre un valore positivo, così come lo è avere una autorevole voce dell’opposizione. Confido che da domani a sinistra ci siano finalmente rispetto e riconoscimento del valore democratico del voto popolare, che a settembre ha dato chiaramente al centrodestra la responsabilità del governo del Paese. La Democrazia non è patrimonio esclusivo della sinistra”. Così, in un post pubblicato sui suoi canali social, Matteo(foto), che poi aggiunge: “Ieri sera, da segretario della Lega, ho augurato. Una domanda: secondo voi, per il PD e per ...

