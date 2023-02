Salerno | truffa al Ruggi | sospesi due infermieri

Leggi su zon

(Di lunedì 27 febbraio 2023) I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dihanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, disposta dal G.I.P. disu richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di duesottoposti alla sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio per dodici mesi. Agli stessi sono stati contestati i reati diaggravata ai danni dello Stato e inosservanza dellenorme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, perché, in piùoccasioni e in tempi diversi, agendo in concorso tra loro, quali dipendenti dell’azienda ospedaliero-universitaria “San Giovanni di Dio ed’Aragona”, avrebbero attestato falsamente, con modalitàfraudolente, la presenza in servizio di un infermiere, che avrebbe percepito, ...