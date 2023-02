Salerno Pulita | una card con punti e premi sui rifiuti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono oltre 57.000 i salernitani, collegati ad un utenza Tari che riceveranno nei prossimi giorni direttamente a casa ladi successo. Si tratta di una speciale tessera con la quale i cittadini potranno accedere e conferire materiali nei centri di raccolta Fratte e Arechi senza necessità di doversi accreditare di volta in volta, ricevere una dotazione di sacchetti di carta e prelevare da appositi dispenser i sacchetti per la plastica. Ma ci sarà anche la possibilità di ricevere deiin base alla quantità dei materiali conferiti nei centri di raccolta. Tutte le nuove modalità sono state illustrate questa mattina in una conferenza stampa con il sindaco, l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella e l’amministratore unico di, la società che si occupa della raccolta, ...