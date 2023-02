Salerno Pulita presenta la “Card” per servizi e premi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nei prossimi giorni nella case di oltre 57mila salernitani sarà recapitata una lettera a firma del sindaco Vincenzo Napoli e dell’amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet. Assieme alla lettera i cittadini riceveranno una Card a cui è stato associato il numero della propria utenza domestica TARI. Con la Card si potrà: accedere e conferire materiali nei Centri di Raccolta Comunale Fratte e Arechi senza necessità di doversi accreditare di volta in volta; ricevere una dotazione semestrale di sacchetti di carta per conferire carta e cartoncino; prelevare da appositi dispenser, dopo aver conferito oggetti da avviare al riciclo, la dotazione bimestrale di buste di plastica trasparenti per la raccolta del non differenziabile e del multimateriale, che avranno stampati codici a barre specifici ... Leggi su zon (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nei prossimi giorni nella case di oltre 57mila salernitani sarà recapitata una lettera a firma del sindaco Vincenzo Napoli e dell’amministratore unico diVincenzo Bennet. Assieme alla lettera i cittadini riceveranno unaa cui è stato associato il numero della propria utenza domestica TARI. Con lasi potrà: accedere e conferire materiali nei Centri di Raccolta Comunale Fratte e Arechi senza necessità di doversi accreditare di volta in volta; ricevere una dotazione semestrale di sacchetti di carta per conferire carta e cartoncino; prelevare da appositi dispenser, dopo aver conferito oggetti da avviare al riciclo, la dotazione bimestrale di buste di plastica trasparenti per la raccolta del non differenziabile e del multimateriale, che avranno stampati codici a barre specifici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvoggi : SALERNO PULITA, UNA CARD PER RICEVERE PREMI E SACCHETTI Nei prossimi giorni nella case di oltre 57mila salernitani… - salernonotizie : Salerno Pulita presenta la “Card” per servizi e premi - ottopagine : Salerno Pulita presenta la 'Card' per servizi e premi #Salerno -