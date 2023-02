Salerno | malore in strada Carabinieri eroi salvano 71enne

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Idella Sezione Radiomobile della Compagnia disono intervenuti, susegnalazione di un passante, per soccorrere un, il quale, colpito da un improvviso, si era accasciato in via Villafranca di. Dopo aver allertato il 118, i militari hanno subito iniziato la rianimazione cardiopolmonare dell’uomo che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato dai sanitariall’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di. Segui ZON.IT su Google News.

