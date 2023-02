Salerno, due infermieri del Ruggi sospesi dall’esercizio del pubblico servizio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, disposta dal G.1.P. di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di due infermieri, Rosa Izzo e Raffaele Caputo, sottoposti alla sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio per dodici mesi. Agli stessi sono stati contestati i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e inosservanza delle norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, perché, in più occasioni e in tempi diversi, agendo in concorso tra loro, quali dipendenti dell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona avrebbero attestato falsamente, con ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dihanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, disposta dal G.1.P. disu richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di due, Rosa Izzo e Raffaele Caputo, sottoposti alla sospensionedelufficio oper dodici mesi. Agli stessi sono stati contestati i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e inosservanza delle norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, perché, in più occasioni e in tempi diversi, agendo in concorso tra loro, quali dipendenti dell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio eD’Aragona avrebbero attestato falsamente, con ...

