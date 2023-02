Salernitano | 7500 contagi da influenza “australiana” | tra i più colpiti i bambini sotto i 5 anni

Leggi su zon

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Una settimana dura per molti salernitani che si sono trovati costretti a letto dall’”. Infatti, secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, sulla base dei grafici dei medici sentinella, sono circai salernitaniti. I più, nello specifico, sono inella fascia tra i 0 e i 5: ce ne sono almeno 800ti in provincia. L’attenzione deve essere alta sia per l’stagionale e sia per i virus para-li che circolano tra le persone. Segui ZON.IT su Google News.