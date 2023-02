Salernitana, Sousa strapazza Palladino e torna a sorridere (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Salernitana vince 3-0 contro il Monza e Sousa ritrova le certezze granata e torna a sorridere per la corsa alla salvezza La Salernitana vince 3-0 contro il Monza e Sousa ritrova le certezze granata e torna a sorridere per la corsa alla salvezza. I campani posso svoltare dopo il successo importante dell’Arechi per cercare di tenersi lontani dalla zona rossa della classifica. Il tecnico sta portando le sue idee e il suo gioco cercando di far ritrovare alla squadra le certezze della prima parte di stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Lavince 3-0 contro il Monza eritrova le certezze granata eper la corsa alla salvezza Lavince 3-0 contro il Monza eritrova le certezze granata eper la corsa alla salvezza. I campani posso svoltare dopo il successo importante dell’Arechi per cercare di tenersi lontani dalla zona rossa della classifica. Il tecnico sta portando le sue idee e il suo gioco cercando di far ritrovare alla squadra le certezze della prima parte di stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

