Salernitana, l’ad Milan sulla questione stadio: “Lavoriamo alla convenzione per l’Arechi” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi abbiamo fatto un momento di pit-stop con il direttore Felice Marotta in Comune. Abbiamo gettato le basi per la convenzione in maniera formale. Ci siamo dati un appuntamento importante entro 15 giorni per una bozza strutturata della nuova convenzione”. Così Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha parlato della questione legata al rinnovo della convenzione d’uso dello stadio Arechi. “Per noi – prosegue – la scadenza è il 30 marzo perché vogliamo avere le licenze Uefa. In questi giorni abbiamo ricevuto la visita di una commissione che ha dato parere molto favorevole al club, sia per gli aspetti economico-finanziari, sia per le strutture. Ci serve una convenzione entro il 30 marzo che è l’ultimo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi abbiamo fatto un momento di pit-stop con il direttore Felice Marotta in Comune. Abbiamo gettato le basi per lain maniera formale. Ci siamo dati un appuntamento importante entro 15 giorni per una bozza strutturata della nuova”. Così Maurizio, amministratore delegato della, ha parlato dellalegata al rinnovo dellad’uso delloArechi. “Per noi – prosegue – la scadenza è il 30 marzo perché vogliamo avere le licenze Uefa. In questi giorni abbiamo ricevuto la visita di una commissione che ha dato parere molto favorevole al club, sia per gli aspetti economico-finanziari, sia per le strutture. Ci serve unaentro il 30 marzo che è l’ultimo ...

