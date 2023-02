Sala | «Stadio | Inter e Milan domani da me per fare chiarezza insieme»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Giuseppe, sindaco dio, ha reso noto chemattina incontrerà esponenti diper parlare del progetto relativo al nuovo. NUOVO– Queste le parole da parte di Giuseppe, sindaco dio, ai cronisti a margine di un evento in Comune. «Li ho chiamati e gli ho chiesto di venire da me domattina – si legge su CalcioeFinanza.it –, perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggerle sulla stampa. Mentre mi è chiaro che ila questo punto guarda conesse a La Maura, non ho capito invece dove sta guardando l’. Quindi domattina verranno da me perun po’ di...