Sala: 'Elly Schlein è una novità, le daremo una mano. Non si accontenti di un partito al 17%'

Una vittoria a sorpresa per una candidata che era stata distanziata nel voto tra gli iscritti e che ora dovrà guidare un partito con militanti che avevano preferito Bonaccini. Compito arduo e che ...

