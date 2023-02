Sala: “Domani incontro con Inter e Milan” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il sindaco di Milano Beppe Sala sulla questione stadio di Inter e Milan Dopo le tante voci uscite sui giornali nel corso degli ultimi giorni sul tema stadio di Inter e Milan, torna a parlare anche il sindaco di Milano Beppe Sala annunciando un incontro con le due squadre in programma per la giornara di Domani. ‘Ho chiamato le squadre e ho chiesto di venire domattina perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggerle. Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con Interesse a La Maura non ho capito invece dove sta guardando l’Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme” le parole del primo ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il sindaco dio Beppesulla questione stadio diDopo le tante voci uscite sui giornali nel corso degli ultimi giorni sul tema stadio di, torna a parlare anche il sindaco dio Beppeannunciando uncon le due squadre in programma per la giornara di. ‘Ho chiamato le squadre e ho chiesto di venire domattina perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggerle. Mentre mi è chiaro che ila questo punto guarda conesse a La Maura non ho capito invece dove sta guardando l’. Quindi domattina verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme” le parole del primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Il sindaco #Sala convoca domani #Milan e #Inter in Comune: “Anche io a volte sono nelle condizione di non avere inf… - Agenzia_Ansa : È arrivato in Campidoglio il feretro di Maurizio Costanzo, per l'apertura della camera ardente che si terrà oggi e… - teatrolafenice : I ragazzi in sala stanno ascoltando il “Requiem” di Fauré. A provarlo il maestro Frédéric Chaslin sul podio dei nos… - franco_sala : RT @AnnalisaChirico: Domani sera dalle ore 22.40 sarò ospite a @Cartabiancarai3 su @RaiTre Vi aspetto! Seguimi su #LaChirico.it????? https:/… - persemprecalcio : ??Massimiliano #Allegri ha presentato in sala stampa il derby contro il #Torino, in programma domani sera all'Allia… -