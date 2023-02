Saipem: ricavi 2022 sfiorano i 10 miliardi, Mol 595 mln (Di lunedì 27 febbraio 2023) Saipem ha chiuso l'esercizio 2022 con ricavi in crescita del 53% a 9,98 miliardi di euro, poco sotto la soglia dei 10 miliardi. Positivo il margine operativo lordo per 595 milioni, contro il rosso ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha chiuso l'esercizioconin crescita del 53% a 9,98di euro, poco sotto la soglia dei 10. Positivo il margine operativo lordo per 595 milioni, contro il rosso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Saipem: ricavi 2022 sfiorano i 10 miliardi, Mol 595 mln: Risultati in linea con le stime, nuovi ordini per 12,9 mil… - apsny_news : Saipem: ricavi 2022 sfiorano i 10 miliardi, Mol 595 mln – Economia - MilanoFinanza : Saipem, per Banca Akros ricavi e margini del 2022 in forte ripresa. Il titolo perde il 4% in Borsa - MilanoFinanza… - infoiteconomia : Saipem, per Banca Akros ricavi e margini del 2022 in forte ripresa - bizcommunityit : Saipem, per #banca Akros ricavi e margini del 2022 in forte ripresa. Il titolo perde il 4% in #Borsa - MilanoFinanz… -