Sai che Maurizio Costanzo ha scritto cinque canzoni famosissime? Le conosci tutte (Di lunedì 27 febbraio 2023) Maurizio Costanzo non è soltanto un giornalista ed un conduttore televisivo. Ha anche scritto diverse canzoni famose. Molto probabilmente le conosci tutte Maurizio Costanzo è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Nato a Roma il 28 agosto del 1938, ha iniziato a lavorare alla radio, dove ha conosciuto il suo grande amico Gianni Boncompagni. Ha raggiunto l’apice della popolarità, quando nel 1982 ha esordito con il suo talk show Maurizio Costanzo Show, che si ispira ad alcuni contenitori statunitensi ancora molto in voga oggi. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi alcuni anni fa (credits: Instagram) – SologossipQuel programma ha aperto le ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 febbraio 2023)non è soltanto un giornalista ed un conduttore televisivo. Ha anchediversefamose. Molto probabilmente leè uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Nato a Roma il 28 agosto del 1938, ha iniziato a lavorare alla radio, dove hauto il suo grande amico Gianni Boncompagni. Ha raggiunto l’apice della popolarità, quando nel 1982 ha esordito con il suo talk showShow, che si ispira ad alcuni contenitori statunitensi ancora molto in voga oggi.e Maria De Filippi alcuni anni fa (credits: Instagram) – SologossipQuel programma ha aperto le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : Ho vergogna per il ministro dell’Interno #Piantedosi che davanti a decine di morti, forse oltre cento, fra cui anch… - LoPsihologo : Nessuno parte da 100, anche se in apparenza può sembrarti così. Ma le cose viste da fuori appaiono sempre diverse.… - AlessiaMorani : Quando fai marcia indietro significa una cosa sola: che sei inaffidabile. Che ci provi e poi vedi come va. Che sai… - ALLUClNANTE : ci sono cose che prescindono da queste stronzate e questa situazione è una di esse. non sai frenare il tuo fanatism… - MANUELA12614661 : @RamellaUgo Mi è venuta in mente la frase di Tom Hanks in Cast Away: 'Non disperare non sai mai cosa la marea ti p… -