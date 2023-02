Sag Awards 2023 | un trionfo | 5 momenti indimenticabili e quello più divertente

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il vero trionfatore dei Sagè il film “Everything Everywhere All at Once” tutti i premi più importanti. A cominciare daper il Miglior cast. Eccolo, da sinistra: Harry Shum Jr, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis. Ma ecco cosa ci ricorderemo di questa serata (foto Ap) C’è chi sostiene che siano più importanti degli Oscar. Perché questi sono i premi che gli attori danno agli altri attori. Una sorta di riconoscimento tra colleghi che, per qualcuno, vale tanto quanto una statuetta dorata. Ieri sera sono andati in scena a Los Angeles i Sag. E tra sorprese e delusioni, chi ha davvero trionfato è l’horror Everything Everywhere All at Once, per la catergoria cinema. E White Lotus per quella tv. Per questo possiamo festegiare anche noi: Sabrina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Tutti i vincitori dei @SAGawards assegnati dagli attori e considerati l'anticamera degli Oscar. Trionfa Everything… - vm_rue : RT @SpiritoSfranto: vi rendete conto che esiste un video in cui zendaya si sistema il vestito per mettersi in posa per i fotografi ai sag a… - nagioiaaa : RT @SpiritoSfranto: vi rendete conto che esiste un video in cui zendaya si sistema il vestito per mettersi in posa per i fotografi ai sag a… - piccoliboati : RT @SpiritoSfranto: vi rendete conto che esiste un video in cui zendaya si sistema il vestito per mettersi in posa per i fotografi ai sag a… - rainbow_vals : RT @SpiritoSfranto: vi rendete conto che esiste un video in cui zendaya si sistema il vestito per mettersi in posa per i fotografi ai sag a… -

La principessa dello stile gothic chic resta sempre lei, non ci sono dubbi. Jenna Ortega ai2023 ha sfoggiato un nuovo look dark che sarebbe molto apprezzato da Mercoledì Addams . L'attrice 20enne era in nomination ai prestigiosi premi per le migliori interpretazioni, sia al ...Il vero trionfatore dei2023 è il film Everything Everywhere All at Once tutti i premi più importanti. A comicniare da quello per il Miglior cast. Eccoli, da sinistra, Harry Shum Jr, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, ...

SAG Awards 2023, tutti i vincitori da Stranger Things a The White Lotus. FOTO Sky Tg24

SAG Awards 2023: The White Lotus, Abbott Elementary tra i vincitori BadTaste.it Cinema

Ai SAG Awards trionfa Everything Everywhere All at Once con quattro premi RaiNews

SAG Awards 2023, i look più belli (ma anche gli altri) delle celeb sul red carpet Vanity Fair Italia

SAG Awards 2023: nuovo trionfo per Everything Everywhere All at Once e Brendan Fraser. Tutti i vincitori Best Movie

Sally Field and Jennifer Coolidge got some help getting to the stage from Austin Butler when they won their trophies at the SAG Awards.Read more The sci-fi multiverse-hopping "Everything Everywhere All at Once" won the top prize at the Screen Actors Guild Awards on Sunday night, the last stop on the road to next month's Oscars ...