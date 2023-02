Sag Awards 2023 | per il cinema trionfa “Everything Everywhere All at Once”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dominio diAll atai SAGnei premi per il, al di là delle più rosee previsioni. Il film diretto dai Daniels (ossia Daniel Kwan e Daniel Scheinert) si presentava alla 29esima edizione del premio assegnato dal sindacato degli attori forte di 5 nomination, a pari merito con Gli Spiriti dell’Isola. Il responso finale è eccezionale, 4 riconoscimenti vinti: cast, attrice protagonista (Michelle Yeoh), attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis) e attore non protagonista (Ke Huy Quan). Un record per i SAG: il filmin tutte le categorie in cui era candidato, dato che in quella per l’attrice non protagonista aveva un’altra nomination (Stephanie Hsu). L’unica piazzola lasciata libera è stata quella per il migliore attore ...

Si è tenuta questa notte la cerimonia di premiazione dei 29 esimi, i premi della Screen Actors Guild (associazione degli attori di Hollywood), a due settimane dai premi Oscar e a pochi giorni dall'apertura delle votazioni finali (giovedì). Molti dei ......alle numerose vittorie delle principali corporazioni e alla vittoria ai Critics Choicedel ... L'anno scorso, ilha fornito la prima indicazione di una corsa all'Oscar in evoluzione, ...

Michelle Yeoh created history at the 2023 Screen Actors Guild (SAG) Awards on 26 February by becoming the first Asian woman to win the award for Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading ...