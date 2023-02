Sag Awards 2023 | il trionfo di EEAO e altri 5 momenti indimenticabili e quello più divertente

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il vero trionfatore dei Sagè il film Everything Everywhere All at Once tutti i premi più importanti. A comicniare daper il Miglior cast. Eccoli, da sinistra, Harry Shum Jr, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis. Ma ecco cosa ci ricorderemo di questa serata. Foto Ap C’è chi sostiene che siano più importanti degli Oscar. Perché questi sono i primi che gli attori danno agliattori. Una sorta di riconoscimento tra colleghi che, per qualcuno, vale tanto quanto una statuetta dorata. Ieri sera sono andati in scena a Los Angeles i Sag. E tra sorprese e delusioni, chi ha davvero trionfato è l’horror Everything Everywhere All at Once, per la catergoria cinema. E White Lotus per quella tv. Per questo possiamo festegiare anche noi: ...

E' stata la grande notte di Everything Everywhere All at Once , ancora una volta, perché anche i2023 si sono rivelati l'ennesima celebrazione del film dei Daniels, questa volta con i riconoscimenti allo splendido cast del film che porta a casa tutti i premi in cui era candidato:

The Whale' actor Brendan Fraser made an emotional speech to the leading lights in the acting world. The actor, 54, secured the award for Outstanding Performance by a male leading actor in the Darren ...Zendaya has infuriated die-hard fans of Normal People actor Paul Mescal after she appeared to swerve his gentlemanly gesture during the 29th Screen Actors Guild Awards on Sunday night.