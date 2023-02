SAG Awards 2023 | ecco la lista completa di tutti i vincitori

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Si è svolta ieri sera la cerimonia dei Sag, ovvero il sindacato USA degli attori. Si tratta di uno dei premi più prestigiosi dellaSeason, nonché il premio che costituisce lo step precedente alla vittoria degli Oscar, che si svolgeranno il 12 marzo, nella maggior parte dei casi (ma le sorprese sono come sempre dietro angolo). Diamo quindi un’occhiata adella 29° edizione dei Sag, che ha visto il totale trionfo del film “Everything Everywhere All at Once“, che ha conquistato i principali premi del cinema, compreso quello per il miglior ensemble in un film e tutte le principali categorie attoriali, ad eccezione della statuetta per il miglior attore protagonista che è andato a Brendan Fraser per “The Whale“.quin di ...

In attesa degli Oscar 2023 , che saranno consegnati nella notte di domenica 12 marzo, si è tenuto un altro prestigoso evento che anticipa i premi più ambiti. Ai SAG Awards 2023 è stata la grande notte di Everything Everywhere All at Once , ma c'è stata gloria anche per l'Italia.

The Whale' actor Brendan Fraser made an emotional speech to the leading lights in the acting world. The actor, 54, secured the award for Outstanding Performance by a male leading actor in the Darren ...Zendaya has infuriated die-hard fans of Normal People actor Paul Mescal after she appeared to swerve his gentlemanly gesture during the 29th Screen Actors Guild Awards on Sunday night. Euphoria ...