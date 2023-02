SACE: nuova brand identity per crescere insieme alle imprese italiane (Di lunedì 27 febbraio 2023) SACE, il gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese italiane, presenta oggi la sua nuova brand identity: un’identità visiva profondamente rinnovata e attualizzata per rappresentare in modo distintivo e coerente la nuova mission del Gruppo SACE, che abbraccia oggi il sostegno a tutte le imprese italiane – da nord a sud, dai champion di filiera alle PMI – sul mercato domestico oltre che all’estero. “Agire insieme per creare soluzioni agili per le esigenze di evoluzione delle imprese italiane attraverso un network di relazioni, conoscenze e servizi finanziari” questa è la nuova missione ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023), il gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alla competitività delle, presenta oggi la sua: un’identità visiva profondamente rinnovata e attualizzata per rappresentare in modo distintivo e coerente lamission del Gruppo, che abbraccia oggi il sostegno a tutte le– da nord a sud, dai champion di filieraPMI – sul mercato domestico oltre che all’estero. “Agireper creare soluzioni agili per le esigenze di evoluzione delleattraverso un network di relazioni, conoscenze e servizi finanziari” questa è lamissione ...

