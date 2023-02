Sace: nuova brand identity per crescere con le imprese italiane (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sace ha presentato oggi la sua nuova brand identity "per rappresentare in modo distintivo e coerente la nuova mission", "che abbraccia oggi il sostegno a tutte le imprese italiane - da nord a sud, dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha presentato oggi la sua"per rappresentare in modo distintivo e coerente lamission", "che abbraccia oggi il sostegno a tutte le- da nord a sud, dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Sace: nuova brand identity per crescere con le imprese italiane: Grandi e piccole, in Italia e all'estero - ferpress : #SACE: nuova brand identity per crescere insieme alle imprese italiane - - newsfinanza : SACE annuncia una nuova brand identity in linea con Piano INSIEME2025 - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Nuova brand identity e nuovo logo per SACE, gruppo assicurativo-finanziario focalizzato sul sostegno… - Giornaleditalia : SACE, al via la nuova brand identity. Ricci: “Tappa importante per l'evoluzione del nostro Gruppo' -